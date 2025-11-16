الأحد 16 نوفمبر 2025
أجنبية متهمة بجلب مواد مخدرة بالمطار تطعن على حكم سجنها 10 سنوات

تقدمت سيدة أجنبية صادر ضدها حكم بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامها بجلب مواد مخدرة بقصد الإتجار بدائرة قسم شرطة النزهة بطعن أمام محكمة النقض علي الحكم السابق.

وتبين من التحقيقات ان المتهمة اشتركت مع أخرى هاربة في جلب جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار دون الحصول على تصريح من الجهة الإدارية.

البداية كانت أثناء قيام قوة أمنية من الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة بإنهاء الإجراءات الجمركية لركاب مصر للطيران على متن رحلة قادمة من دولة أجنبية، وتم ضبط المتهمة وبتفتيشها بواسطة الشرطة النسائية عثر بحوزتها على المواد المخدرة.


وتبين من التحقيقات أن المتهمة كانت على اتفاق مع أخرى هاربة بإرسال المواد المخدرة للبلاد لتسليمها لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.

