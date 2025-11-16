الأحد 16 نوفمبر 2025
الصياد: قفزة في صادرات أدوات المائدة والأجهزة المنزلية لـ 1.1 مليار دولار

جانب من المعرض
كشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، عن أن صادرات قطاعي الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، سجلت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 حوالي 1.1 مليار دولار.

وبين "الصياد"، نمو صادرات القطاعين للأسواق الرئيسية، وجاءت الإمارات في صدارة الدول المستوردة بنمو 13.2%، تلتها السعودية بنسبة 11.3%، ثم العراق بارتفاع 7.7%، كما ارتفعت الشحنات الموجهة إلى المغرب بنسبة 5.6%، وتركيا 5.4%، وفرنسا 5.2%.

 

وأشار إلى أن كل من الجزائر وجورجيا حققتا نسبًا متقاربة عند 4.6% لكل منهما، بينما سجلت الصادرات إلى ليبيا نمو 4.2%، وهولندا 3.7%، والأردن 3.4%، ما يعكس تنوّع الأسواق وتزايد الطلب الخارجي على المنتجات المصرية، بحسب رئيس المجلس.

وأضاف رئيس المجلس، أن HATS  ضمن استراتيجية المجلس لدعم وزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، من خلال عقد لقاءات عمل ثنائية مباشرة (B2B) بين الشركات المصرية والمشترين الدوليين، وتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المصانع المصرية لعرض القدرات الإنتاجية ومستوى التطور الصناعي والتكنولوجي الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية.

ونوه إلى أن بعثة المشترين الدوليين HATS 2025 تمثل منصة رئيسية للترويج للصناعات الهندسية المصرية، وخاصة في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، مؤكدًا أن الحدث يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم.

