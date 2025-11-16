حملات على مخالفات البناء والظواهر العشوائية بعدد من المدن الجديدة

18 حجم الخط

تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع التعديات والظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، شنت أجهزة عدة مدن حملات لإزالة مخالفات البناء ووقف الأعمال بقطع الأراضي المخالفة، وضبط وصلات المياه الخلسة ورفع الإشغالات بعدة مدن.

وفي هذا الإطار، واصل جهاز مدينة الشيخ زايد، برئاسة المهندسة مروة حسين، تنفيذ حملاته الموسعة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات، والتي أسفرت عن إزالة ووقف أعمال لمخالفة بناء بالقطعة 25A – زايد هايتس (بيت الوطن سابقًا)، وإزالة للمرة الثانية بالقطعة 64 – المجاورة 2 – الحي الثامن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وإزالة فورية لـ 4 مخالفات إضافية لمنع أي بناء دون تراخيص.

كما تم تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال مخالفة في المهد، وإيقاف أعمال مخالفة بالقطعة 109 – الحي 13 – المجاورة 6، وإزالة مخالفات شاليهات بدر الدين بالقطعتين 262 و263 بعد رصد الأعمال المخالفة.

وفي السياق ذاته، قام جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بتنفيذ حملة ميدانية مكثفة بمنطقة خدمات الحي الثاني والمنطقة السكنية التجارية، لضبط المخالفات المتعلقة باستخدام المرافق العامة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من وصلات المياه غير القانونية (بدون عدادات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشن جهاز مدينة المنيا الجديدة، برئاسة المهندس محمد العزوني، رئيس الجهاز، حملة مكبرة على مخالفات البناء استهدفت مناطق ابني بيتك (2)، والحي الحرفي، والحي السادس، وتم خلال الحملة إيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، قال المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم تنفيذ حملة ليلية مكبرة استهدفت منطقتي مول المستقبل ومول سيتي 2، وأسفرت الحملة عن: رفع جميع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات أمام المولات، وفتح الممرات الداخلية لتسهيل الحركة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشن جهاز مدينة العاشر من رمضان، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة الأردنية، بهدف الحفاظ على النظام العام والارتقاء بالمستوى الحضاري والخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.