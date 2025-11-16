عصام النجار: 18.8% زيادة في الصادرات غير البترولية في 10 أشهر

18 حجم الخط

افتتح المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يرافقه المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بعثة المشترين الدوليين (HATS 2025)والتي انطلقت فعاليتها خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مشاركة 27 شركة مصرية فى قطاعي الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ وبحضور 55 مشترى أجنبي من 29 دولة ضمن فعاليات النسخة الخامسة.

وقال المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية: إن إطلاق بعثة المشترين الدوليين HATS 2025 يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الصناعات الهندسية المصرية على الخارطة العالمية، متوقعًا أن تسجل الصادرات المصرية بنهاية 2025 مستويات تتراوح بين 48 إلي 50 مليار دولار لأول مرة.

وأكد النجار، أن الصادرات المصرية غير البترولية واصلت أداءها القوي خلال العام الجاري، بعدما سجلت نحو 40.578 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر، مقابل 34.148 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموا يقارب 18.8%، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس توسع الشركات المصرية في أسواق جديدة، وارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، بالتوازي مع الجهود الحكومية لدعم المصدرين وتحسين بيئة التجارة الخارجية.

وأوضح النجار أن القطاع الهندسي يتمتع بإمكانات كبيرة في التصنيع والتطوير التكنولوجي، ما يؤهله لمنافسة قوية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن دعم هذه الصناعات يساهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وأضاف أن الهيئة تواصل متابعة ومساندة الشركات المصرية لضمان جودة منتجاتها وتسهيل نفاذها للأسواق الخارجية، بما يعكس أهمية القطاع الهندسي كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

