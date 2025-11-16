شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في معرض الصالون الدولي للصناعات التقليدية بالجزائر

18 حجم الخط

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على استمرار الجهاز في تقديمه مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات على مختلف تنوعها، خاصة المشروعات التراثية واليدوية، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمشروعات التراثية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، من خلال فتح آفاق تسويقية متجددة لأصحاب المشروعات التراثية، وذلك من أجل النهوض بها وتطويرها ودعمها في التصدير للخارج من خلال تسويق منتجاتها في كبرى المعارض الدولية.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة مشاركة عملاء جهاز تنمية المشروعات في فعاليات الطبعة السادسة والعشرين لمعرض الصالون الدولي للصناعات التقليدية بالجزائر، والذي يقام بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة، وافتتحته حورية مداحي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية الجزائرية.

حيث نُظمت هذه الدورة في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للحرفي بالجزائر.

وقد تفقد السفير عبد اللطيف اللايح سفير مصر بالجزائر، أجنحة عملاء الجهاز المشاركين في المعرض.

وأكد أهمية مشاركتهم في هذا الحدث الهام لتعريف الجمهور بالمنتجات المصرية المتميزة والتراث المصري العريق بالفنون والإبداع.

باسل رحمي: نعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمشروعات التراثية

وأوضح رحمي أن مشاركة الجهاز في الصالون الدولي للصناعات التقليدية بالجزائر تأتي استمرارا للتعاون المثمر مع الدول العربية بصفة عامة ودولة الجزائر بصفة خاصة، لتعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول نظرا لكونها سوق واعد أمام الصادرات المصرية

وأشار إلى أن التعاون بين البلدين في مجال الحرف اليدوية والتراثية ظهر جليا في تشريف الجزائر بجناح مميز في معرض تراثنا في نسخته السابعة والذي انعقدت بالقاهرة خلال أكتوبر الماضي بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من الدورات السابقة للمعرض.



وأضاف رحمي أن التعاون بين البلدين في مجال المعارض الخاصة بالحرف اليدوية يهدف إلى تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية ولمساعدتهم في معرفة احتياجات هذه الأسواق والحصول على فرص للتصدير والتعاقد.

وأشار إلى أن المشاركة في المعارض تساهم في تسويق المنتجات التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة والتي تجد إقبالا كبيرا في الأسواق العالمية، مما ينعكس على تنمية الصادرات المصرية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن مساهمة المعارض في تبادل الخبرات الفنية والتسويقية بين المشاركين في المعارض.

