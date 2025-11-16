الأحد 16 نوفمبر 2025
محافظات

صرف الإسكندرية تبحث أماكن النقاط الساخنة وخطط التعامل الميداني بعد النوة

المهندس سامي قنديل،
المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
عقد المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد مع رؤساء القطاعات ومديري عموم التشغيل والصيانة، ومديري شبكات الأحياء، ومديري الصيانة، ومسؤولي الخط الساخن، والحملة الميكانيكية، وذلك في إطار رفع حالة الاستعداد القصوى بالشركة عقب النوة التي تعرضت لها المحافظة.

الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 مؤسسة أهلية لعدم الالتزام بضوابط ممارسة التمويل متناهي الصغر

القمح والزيوت يتصدران الواردات الغذائية إلى مصر خلال أسبوع وروسيا أكبر الموردين

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الشركة التقارير الفنية الواردة من الفرق الميدانية بشأن أبرز النقاط الساخنة التي ظهرت خلال النوة الأخيرة، ومدى كفاءة المعدات وفرق التدخل السريع في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وشدّد على ضرورة تحليل أسباب التأثر في كل نقطة لضمان وضع حلول جذرية تمنع تكرارها خلال النوات القادمة.

وأكد المهندس "سامي قنديل" على الاهتمام الكامل بجميع الأنفاق داخل نطاق الإسكندرية، موضحًا أنها تعد من أخطر المناطق خلال فترات الأمطار الغزيرة، مما يستوجب استمرار أعمال التطهير والرفع الدوري لها، مع متابعة مناسيب المياه على مدار الساعة، لضمان الحفاظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

كما وجّه رئيس الشركة بضرورة تعزيز التنسيق بين إدارات التشغيل والصيانة والشبكات والفرق الميكانيكية والخط الساخن، لضمان سرعة الإبلاغ والاستجابة الفورية لأي بلاغات، مع تجهيز المعدات الاحتياطية ووضع فرق تدخل سريع في مواقع استراتيجية قبل بداية النوات المتوقعة.

وشدّد كذلك على أهمية تفعيل المتابعة الميدانية اليومية من خلال رؤساء القطاعات ومديري المناطق، واستمرار أعمال التطهير بكل الشوارع الرئيسية والفرعية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الشركة الاستباقية لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية خلال موسم الشتاء، والعمل على مواجهة التحديات المتوقعة بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين ويعزز قدرة المحافظة على التعامل مع تقلبات الطقس.

