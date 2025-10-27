الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

“البحوث الإسلامية” يناقش تطوير استراتيجية الإيفاد الخارجي وتعزيز الدور الدعوي للأزهر

قيادات مجمع البحوث
قيادات مجمع البحوث الإسلامية
ads

عقدت لجنة المتابعة بـ مجمع البحوث الإسلامية، اليوم، اجتماعها الدوري برئاسة  أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات المهمَّة المتعلِّقة بآليَّات تطوير استراتيجية الإيفاد الخارجي، وتعزيز الدور الدعوي والعلمي للأزهر الشريف في مختلِف دول العالم، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تطوير الأداء الدعوي والارتقاء برسالة الأزهر عالميًّا.

مستجدَّات العمل في ملف الإيفاد الخارجي ومقترحات تطوير منظومة الابتعاث

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة مستجدَّات العمل في ملف الإيفاد الخارجي، ومقترحات تطوير منظومة الابتعاث بما يتواءم مع رؤية الأزهر الشريف في نشر الوسطية وتجديد الخطاب الديني، وبما يضمن مواكبة احتياجات الساحات الدعوية في الخارج، وَفق خطط مدروسة تراعي طبيعة كلِّ مجتمع وثقافته المحلية.

آليات الارتقاء بالأداء الميداني للوعَّاظ والبعثات الأزهرية

كما ناقشت اللجنة مستحدثات الجانب الدعوي، وآليات الارتقاء بالأداء الميداني للوعَّاظ والبعثات الأزهرية، من خلال برامج تدريبية متخصِّصة، وشراكاتٍ مؤسسيةٍ تسهم في توسيع نطاق تأثير الخطاب الدعوي الأزهري عالميًّا، وترسيخ صورته القائمة على الاعتدال والتعايش.

وفي ختام الاجتماع، وجَّه الأمين العام بمواصلة المتابعة الدقيقة لتنفيذ ما اتُّفِق عليه من توصيات، مؤكِّدًا أنَّ لجنة المتابعة تمثِّل إحدى الركائز المهمَّة في تطوير العمل الإداري والدعوي بالمجمع، بما يعزِّز حضور الأزهر الشريف وريادته الدينية والعلمية على المستويين المحلي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف تجديد الخطاب الدينى شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر رسالة الأزهر مجمع البحوث الإسلامية

مواد متعلقة

أمين البحوث الإسلامية: رسالة الأزهر تتجاوز حدود الأوطان وتدعم قيم التكافل بين الشعوب

مدير شئون المناطق بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في زيارة للإسماعيلية

وفاة الشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق.. والإمام الطيب ينعيه

أمين «البحوث الإسلامية» على منبر الأزهر: السلام ضرورة وجودية وسنة كونية

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين سموحة والجونة في الشوط الأول

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق رأس غارب

قبل الافتتاح، تعرف على أبرز القطع الأثرية داخل قاعات المتحف المصري الكبير

مونيكا بلوتشي تنشر صورة تجمعها مع أحمد عز من كواليس the seven Dogs

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: "امسك عليك لسانك" وصية رسول الله للوصول إلى الجنة (فيديو)

هل العقارات عليها زكاة؟ أمينة الفتوى بدار الإفتاء تجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

المزيد
الجريدة الرسمية