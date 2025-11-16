الأحد 16 نوفمبر 2025
أخبار مصر

اليوم افتتاح المحطات البحرية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اعرف التفاصيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تفتتح القيادة السياسية اليوم الأحد عددا من المشروعات الاستراتيجية الجديدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق بورسعيد لتعزيز قدرات الموانئ المصرية وتطوير بنيتها التحتية بما يدعم حركة التجارة العالمية ويرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

وتعد منطقة شرق بورسعيد واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية فى مصر والشرق الأوسط حيث أن موقعها الفريد عند المدخل الشمالى لقناة السويس على البحر المتوسط يجعلها نقطة ارتكاز رئيسية لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب ويؤهلها لتكون بوابة لوجيستية وصناعية عالمية.

كما تتميز المنطقة بأنها جزء محوري من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تستهدف إيجاد بيئة استثمارية متكاملة تعتمد على البنية التحتية المتطورة وشبكة الموانئ الحديثة والربط المباشر بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية كما باتت نقطة جذب رئيسية لاستثمارات كبرى الشركات الإقليمية والعالمية لما تتمتع به من موقع استراتيجي عند مدخل قناة السويس وجاهزية تشغيلية عالية بميناء شرق بورسعيد.

ومن أبرز الافتتاحات التي ستجرى اليوم:
محطة شركة قناة السويس لتداول السيارات SCAT، والتي تُعد من أكبر محطات الرورو المتخصصة في استقبال وتداول السيارات، وتأتي في إطار شراكة دولية مع التحالف الفرنسي–الياباني AGL

محطة متعددة الأغراض التابعة لشركة سكاي بورتس وهي محطة متطورة تقدم خدمات لوجستية متكاملة وتُمثل إضافة محورية لقدرات ميناء شرق بورسعيد، بما يعزز قدرته على استيعاب المزيد من حركة البضائع والحاويات وفق المعايير العالمية في التشغيل والمناولة.

مشروع التوسعة الثالثة لشركة قناة السويس لتداول الحاويات ميرسك العالمية وهو مشروع من شأنه رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة وزيادة كفاءتها التشغيلية، ما يضع ميناء شرق بورسعيد في موقع أكثر تنافسية على مستوى البحر المتوسط والممرات البحرية الدولية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي

