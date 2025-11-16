"رحلة في عوالم نوري جيلان" محاضرة ضمن فعاليات القاهرة لصناعة السينما

18 حجم الخط

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما المُقامة ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر محاضرة بعنوان "انعكاسات سينمائية: رحلة في عوالم نوري بيلجي جيلان"، وذلك من الساعة 4:00 حتى 5:30 مساءً.

يدير الجلسة الناقد السينمائي أحمد شوقي، رئيس الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) والاتحاد الأوروبي لنقاد السينما (EFCA).

رحلة في عوالم نوري بيلجي جيلان

تقدم هذه المحاضرة لقاءً استثنائيًا مع المخرج التركي العالمي نوري بيلجي جيلان، رئيس لجنة التحكيم الدولية في الدورة الـ46، وأحد أبرز صُنّاع السينما في العالم المعاصر.

يشتهر جيلان بأسلوبه الواقعي المتأني وصوره الشعرية، وقدرته الفريدة على التقاط التفاصيل الدقيقة للتجربة الإنسانية بعمق فلسفي وبصيرة فنية حساسة.

استطاعت أعماله البصرية، التي تتسم بتكوينات دقيقة ولغة سينمائية ذات بعد إنساني وتأملي، أن تحصد أبرز الجوائز في مهرجان كان السينمائي، ولا يقتصر إبداع جيلان على السينما، إذ تُعرض أعماله الفوتوغرافية في معارض دولية، وتعكس ذات الروح التأملية والعمق البصري الذي يميز أفلامه.

وتوفر هذه الجلسة فرصة نادرة للتعمق في فلسفته السينمائية، وفهم مقاربته للغة الصورة، وكيفية بنائه لعوالم إنسانية نابضة بالأسئلة والبحث والوعي الاجتماعي، عبر رؤيته التي تعبر الحدود والثقافات.

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى إتاحة مساحة للحوار مع صناع السينما المؤثرين عالميًا، وتعميق الوعي الفني لدى المبدعين والجمهور على حد سواء.

أيام القاهرة لصناعة السينما

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين.

تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة.

وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.