3 مبادرات من «100 مليون صحة» داخل نقابة الصحفيين لمدة 4 أيام تبدأ من الغد

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، عن إطلاق حملة طبية متكاملة داخل مقر النقابة، وذلك خلال الفترة من الإثنين 17 نوفمبر وحتى الخميس 20 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في منطقة الوايلي الطبية، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».

وتتضمن الحملة داخل النقابة ما يلي:

• إجراء فحوصات للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية، ومنها السكري وارتفاع ضغط الدم والاعتلال الكلوي.

• الكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.

• الكشف المبكر عن عدد من الأورام، مثل أورام القولون والمثانة والرئة وعنق الرحم.

ودعت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية جميع أعضاء النقابة من الزميلات والزملاء إلى المشاركة في الحملة، والتوجه إلى مقر النقابة خلال الأيام المقررة للاستفادة من الخدمات الطبية المتاحة.

