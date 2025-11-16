الأحد 16 نوفمبر 2025
إحالة 14 شخص للمحاكمة بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

أحالت نيابة الجيزة 9 رجال و5 سيدات لـ 7 منهم معلومات جنائية، للمحاكمة لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة. 

القبض علي المتهمين بالجيزة 

ونجحت قوات الأمن في ضبط التشكيل وبصحبتهم (19 حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى تسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

