رياضة

موعد مباراة البرتغال وأرمينيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

البرتغال
البرتغال
يستضيف منتخب البرتغال، بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، نظيره أرمينيا اليوم الأحد، على ملعب "دراجاو" ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم نسخة 2025.

ويفتقد منتخب البرتغال خدمات القائد كريستيانو رونالدو بعدما تحصل على بطاقة حمراء، يوم الخميس الماضي، في مباراتهم ضد أيرلندا، حيث فازت الأخيرة بهدفين دون رد.

موعد مباراة البرتغال وأرمينيا 


تنطلق مباراة البرتغال وأرمينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وأرمينيا 


تُذاع مباراة البرتغال ضد أرمينيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقطة، في حين أن أرمينيا لديها 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.


ولم يتأهل منتخب البرتغال بعد إلى نهائيات كأس العالم، حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز ضد أرمينيا من أجل التأهل المباشر، بغض النظر عن نتيجة مباراة المجر وأيرلندا في التوقيت نفسه.

 

