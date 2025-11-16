الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يواصل تحضيراته اليوم لمباراة شبيبة القبائل الجزائري

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو
18 حجم الخط

يواصل النادي الأهلي تحضيراته اليوم لمباراة شبيبة القبائل الجزائري المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي توروب اخبار الأهلي شبيبة القبائل الجزائري دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

النادي وافق والأزمة في اللاعب، آخر تطورات مفاوضات الأهلي وجايس السويدي لضم ديباتي

تريزيجيه: أنا مش جاي الأهلي عشان أبطل كورة وعايز أحقق كل البطولات

الأكثر قراءة

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الدوري المصري

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

انخفاض يضرب البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025

كأس العين الدولية، موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

اليوم العالمي للتسامح، ماذا قالت الدراسات النفسية عنه ولماذا لم تحتفل به مصر؟

أسعار الخضار اليوم، الجزر يدخل خريطة التخفيضات وتهاوي الفاصوليا والبطاطس تسجل 16 جنيها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء تواصل عقد مجالسها في مختلف المحافظات لنشر الوعي الديني

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية