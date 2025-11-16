سيارة سباق تدهس حشدا من الجمهور في نيو ساوث ويلز الأسترالية (فيديو)

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام أسترالية بإصابة تسعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة سباق بحشد من الناس في ولاية نيو ساوث ويلز شرق البلاد.



وذكرت قناة "7News": "أصيب تسعة أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، بعد اصطدام سيارة سباق بحشد من الناس في نيو ساوث ويلز".

🚨🇦🇺Speedway Crash Australia



A mass casualty incident was declared after 9 people were injured when a demolition derby car crashed through a fence into a grandstand at Walcha, NSW.



One person is in critical condition. Police have opened an investigation into the incident. pic.twitter.com/Evpg5meLG4 November 15, 2025

وأضافت: "نقل جميع المصابين إلى المستشفى، ويعاني أحدهم من إصابات خطيرة في العمود الفقري والورك".

ونقلت القناة عن الشرطة أن سائق السباق اصطدم بسيارة متسابق آخر، مما أفقده السيطرة على سيارته واصطدم بالحاجز الجانبي لمضمار السباق، موضحة أن التحقيق لا يزال جاريا.

