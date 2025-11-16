الأحد 16 نوفمبر 2025
سيارة سباق تدهس حشدا من الجمهور في نيو ساوث ويلز الأسترالية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أسترالية بإصابة تسعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة سباق بحشد من الناس في ولاية نيو ساوث ويلز شرق البلاد.


وذكرت قناة "7News": "أصيب تسعة أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، بعد اصطدام سيارة سباق بحشد من الناس في نيو ساوث ويلز".

وأضافت: "نقل جميع المصابين إلى المستشفى، ويعاني أحدهم من إصابات خطيرة في العمود الفقري والورك".

ونقلت القناة عن الشرطة أن سائق السباق اصطدم بسيارة متسابق آخر، مما أفقده السيطرة على سيارته واصطدم بالحاجز الجانبي لمضمار السباق، موضحة أن التحقيق لا يزال جاريا.

