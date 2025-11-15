السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

يوسف زيدان: مواجهة الأزمات الحالية بـ"حلول الفاست فود" تهدد الأجيال القادمة

يوسف زيدان، فيتو
يوسف زيدان، فيتو
18 حجم الخط

وجه الكاتب والروائي الدكتور يوسف زيدان انتقادًا حادًا لما وصفه بـ"حلول الفاست فود" لمعالجة الأزمات المجتمعية والاقتصادية، محذرًا من أن الانشغال بالقضايا التافهة بينما "العالم يغلي حولنا" يمثل خطرًا على الأجيال الحالية والقادمة.
وأشار زيدان، إلى أن التركيز على خلافات الممثلين والشائعات يصرف الانتباه عن الأزمات الحقيقية التي تؤثر على المواطن، مثل ارتفاع الأسعار وسوء فهم الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولار لم يرتفع، بل انخفضت قيمة العملة المحلية.

 

الديانات والأزمات: تفصيل وتحليل

انتقد زيدان الشعارات التي تُطرح كحلول سريعة للأزمات، مؤكدًا أنها تزيد التعقيد والنزاع، متسائلًا:"الإسلام هو الحل لإيه؟ مش تحدد المشكلة؟"
وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ على قناة “الشمس” إلى أن التدين أطياف، وأن الخوض في التفاصيل الفقهية والمذهبية بدون فهم أعمق يؤدي إلى أن يصبح الإسلام هو المشكلة بدل الحل.

 

العلمانية والأنظمة العالمية

وذكر زيدان أن العلمانية ساعدت أوروبا على الخروج من العصور الوسطى بسبب طبيعة المسيحية، مؤكدًا أن هذا لا ينطبق على الإسلام الذي يمثل نظام دولة متكامل.
وحذر من أن محاولات التلزيق وفرض حلول سريعة تخلق صراعات عقيمة، مثل الخلافات حول حذف الشريعة من الدستور، مشيرًا إلى أن الديمقراطية بدون تعليم ومعرفة قد تؤدي لنتائج كارثية، مستشهدًا بأمثلة مثل هتلر ونتنياهو، وفوز جمال عبد الناصر بأغلبية ساحقة خلال أزمات حقيقية.

 

المنهج العلمي هو الحل

وشدد زيدان على أن الطريقة الصحيحة للخروج من الأزمات تكمن في التخلي عن الحلول الجاهزة واتباع منهج علمي سليم، قائلًا:
“حدد المشكلة وفكك عناصرها، ثم انظر فيها، كما قال ديكارت: لازم تحليل وتركيب، وشك ومنه توصل ليقين”.

 

تحذير للأجيال الحالية والمستقبلية

وحذر يوسف زيدان من أن الطريقة الحالية في التعاطي مع الأزمات تمثل خطرًا مباشرًا على الجيل الحالي وعلى الأجيال القادمة إذا لم يتم تبني تحليل علمي دقيق وفهم حقيقي للمشكلات.

يوسف زيدان ارتفاع الأسعار الازمة الاقتصادية الدولار جمال عبد الناصر نتنياهو هتلر

