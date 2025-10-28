52 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي.. محطات مهمة في حياة طه حسين.. الكفيف الذي ترأس تحرير "الجمهورية" وقاد وزارة المعارف.. وأثار الجدل بأطروحاته الفكرية

عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، أحد رموز الأدب الكبار، كتب فى الأدب والشعر والثقافة والدين، قاهر الظلام، دعا إلى العلم واعتبره كالماء والهواء، خاض معركة مع الأزهر بسبب كتاب الشعر الجاهلي، أثارت آراؤه معارك فكرية واتهمه البعض بالكفر، من أشهر أفلامه دعاء الكروان وظهور الإسلام، ورحل فى مثل هذا اليوم 28 أكتوبر عام 1973.



ولد طه حسين عام 1889 بمركز مغاغة، محافظة المنيا، ولما بلغ الرابعة أصيب بالرمد الذى تسبب فى فقد بصره، ألحقه أبوه بكتاب القرية فتعلم العربية وحفظ القرآن الكريم، وفى عام 1902 انتقل إلى القاهرة ليدرس بالأزهر، فى عام 1914 حصل على أول دكتوراه من الجامعات المصرية بتقدير جيد جدا وموضوعها "أبى العلاء المعرى"، مما أثار ضجة فى الأوساط الدينية فاتهمه أحد أعضاء البرلمان بالكفر والزندقة، ثم أوفدته الجامعة المصرية فى بعثة دراسية إلى مونبلييه بفرنسا فدرس الأدب الفرنسى وعلم النفس والتاريخ الحديث، وتحت إشراف العالم الاجتماعى إميل دوركايم أعد رسالته عن الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون.

زواج من فرنسية أعانته على الحياة



أثناء وجوده للدراسة بباريس وفى عام 1917 تزوج الفتاة الفرنسية سوزان التي كانت رفيقة مشواره الطويل، حيث أعانته على القراءة والدراسة وأنجب منها ابنه مؤنس وابنته أمينة.

الدكتور طه حسين

فى عام 1919 عاد الدكتور طه حسين إلى مصر وعين أستاذا للتاريخ اليونانى فى الجامعة الأهلية المصرية منتهجا المنهج الديكارتى فى الشك للوصول إلى اليقين، فلما صارت الجامعة حكومية عام 1925 عينته وزارة المعارف أستاذا فيها للأدب العربى فعميدا لكلية الآداب، ثم وضع كتابه "فى الشعر الجاهلى" ووقف ضده علماء الأزهر، لكن برأته المحكمة.

رئيس تحرير الجمهورية



اتجه الدكتور طه حسين إلى العمل الصحفي أنشأ مجلة الكاتب المصرى ورأس تحريرها، ثم عمل فى جريدة الجمهورية بناء على اختيار الرئيس جمال عبد الناصر فانضم إلى أسرة التحرير رئيسا للتحرير مع كامل الشناوى وإبراهيم نوار إلى جانب كتابة المقالات فى صحف مختلفة.

الدكتور طه حسين



للدكتور طه حسين العديد من المؤلفات فى الثقافة والأدب والشعر منها: قصة الأيام التى سرد فيها قصة حياته، المعذبون فى الأرض، من حديث الشعر والنثر، كل من قادة الفكر، فى الأدب الجاهلى، مستقبل الثقافة فى مصر، أديب، ما وراء النهر، جنة الشوك، شجرة البؤس، حديث الأربعاء، دعاء الكروان، على هامش السيرة، الحب الضائع، الشيخان، الوعد الحق، أحلام شهر زاد، تقليد وتجديد، أدبنا الحديث ما له وما عليه، حافظ وشوقي، في الصيف، لحظات، مدرسة الأزواج، وغيرها.

صدقى يحيل العميد الى التقاعد



عندما أرادت الجامعة المصرية منح الدكتوراة الفخرية لعدد من الشخصيات السياسية رفض الدكتور طه حسين، فأصدر وزير المعارف قرارا بنقله إلى الوزارة، فرفض طه حسين أيضا، فأحالته حكومة إسماعيل صدقى إلى التقاعد عام 1932، فأطلق عليه الأدباء لقب انفرد به دون أقرانه من الأدباء هو عميد الأدب العربى.

معارك مع الأدباء والأصدقاء

كذلك خاض الدكتور طه حسين معارك كثيرة مع حكومات متعاقبة بسبب آرائه الجريئة فقد واجه أيضا خلال مشواره الأدبي معارك مع الأدباء ومع السلطة وحتى مع الأصدقاء، وأولى هذه المعارك عام 1968 كانت مع الأدباء والكتاب من أصدقائه حين هاجم أجهزة الإعلام ـ الإذاعة والصحافة والتليفزيون ـ ووصفها بالضحالة التي لا ترقى إلى مستوى النقد، كما هاجم الأزهر.

حتى الموسيقى العربية لم تسلم من انتقاداته، فقال إنه لا يستمع إليها ويفضل عليها الموسيقى الغربية، وأنه منذ ترك القرية لم يسمع شيئا أفضل من أبو زيد الهلالي.

ورد عليه عميد معهد الموسيقى أحمد شفيق أبو عوف مستنكرا تفضيله للموسيقى الغربية.

وقال عنه الأديب عباس محمود العقاد: إن طه حسين غير مستعد لقبول الجديد في كافة أشكاله بحكم تكوينه الفكري وموقفه من التجديد ومناهجه.

وقال الأديب إحسان عبد القدوس: الدكتور طه حسين غير قادر على الخروج من مرحلة العصر الذي نشأ فيه لذلك فهو لا يتقبل مقاييس النهضة الحالية ويحكم على الحاضر بمقاييس الأمس، ويريدنا أن نقف عند جيله فقط.

كرمه عبد الناصر فى أول عيد للعلم



كرمه الرئيس جمال عبد الناصر في أول احتفال بعيد العلم فحصل على الجائزة التقديرية فى الأدب، ثم جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وحصل على قلادة النيل عام 1965 كأرفع وسام فى الدولة، وحول بيته فى الهرم الى متحف باسم متحف رامتان.

الدكتور طه حسين



طه حسين قال عن نفسه: “أنا قلق دائما مقلق دائما ساخط دائما مثير للسخط من حولي”، ومن هنا كانت المعارك الأدبية التى خاضها طوال حياته كبيرة وكان صراعه صراع جبابرة.







