محمد العرابي: مصر تستضيف حدثا اقتصاديا ضخما 13 ديسمبر المقبل

18 حجم الخط

أعلن محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ ووزير الخارجية الأسبق ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو-آسيوية، عن استعداد القاهرة لاستضافة فعالية اقتصادية كبرى في 13 ديسمبر المقبل، حيث تُعقد النسخة الثانية من الحفل السنوي "The Best in Business" بالتزامن مع ملتقى اتحاد المستثمرين الأفرو-آسيوي، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وسط مناخ من الأمن والاستقرار والانتعاش الاقتصادي.

ملتقى يجمع نخبة الاقتصاد والدبلوماسية

وأوضح السفير العرابي أن الملتقى سيجمع وزراء، سفراء، قادة اقتصاد، مصنعين، مصدرين، مطورين، ومستثمرين لبحث آليات التعاون ودفع عجلة التنمية.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صناعة العاصمة” تقديم جينا فتحي بقناة “النهار” إلى أن الحفل سيشهد تكريمًا خاصًا لعدد من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاعات المال والأعمال والعقار، احتفالًا بعام كامل من التحديات والإنجازات.

فرص استثمارية حقيقية ومشاريع جاهزة للتنفيذ

وأكد العرابي أن الملتقى سيسلط الضوء على فرص الاستثمار الحقيقية التي تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الفعالية ستضع عددًا من المشاريع الحيوية على طاولة النقاش تمهيدًا للتطبيق الفوري.

وأضاف أن المرحلة المقبلة هي مرحلة التنفيذ على الأرض، واستثمار الطاقات في مشروعات تنموية تعزز رفاهية الشعوب، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفعالية استشراف الفرص الاستثمارية لعام 2026.

من جانبه، أوضح محمد سويد، نائب رئيس الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي والمشرف العام على المؤتمر، أن مجلس أمناء المؤتمر برئاسة النائب طارق شكري يضم نخبة من القادة والمؤثرين في قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وأشار سويد إلى أن الملتقى يركز على خلق فرص استثمار جديدة وتعزيز التعاون خلال عام 2026، فضلًا عن الاحتفال بحصاد إنجازات العام الجاري، موجّهًا الشكر للشركاء والرعاة الداعمين للفعالية.

غرفة التطوير العقاري: دعوة للمستثمرين للحضور والمشاركة

وأكد المهندس محمد إسلام، رئيس غرفة التطوير العقاري بالاتحاد، أن السفير العرابي يبذل جهودًا كبيرة لدعم دور الاتحاد عبر سلسلة من النجاحات والشراكات التي تخدم الاقتصاد المصري.

ودعا إسلام المستثمرين من مختلف القطاعات إلى الحضور والمشاركة في المؤتمر القادم نظرًا لأهميته الكبيرة في إبرام الشراكات وتقديم رؤى اقتصادية مبتكرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.