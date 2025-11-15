السبت 15 نوفمبر 2025
خارج الحدود

سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية إسرائيلية في نابلس

سرايا القدس
سرايا القدس
أعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها فجرت عبوة ناسفة في آلية عسكرية تابعة للاحتلال.

سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية إسرائيلية 

وقالت "سرايا القدس - كتيبة نابلس": إن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر القديم.

اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات اليومية التي ينفذها المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار اقتحامات المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشريف، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يوم 7 أكتوبر الأول 2023.

