السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نقابة المحامين بدمياط تستقبل مرشحة القائمة الوطنية بانتخابات النواب

الدكتو ة مروة صالح
الدكتو ة مروة صالح ونقيب محاميين دمياط
18 حجم الخط

استقبل مجلس نقابة المحامين بدمياط الدكتورة مروة صالح مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر ( كليوبترا ) في لقاء شهد ترحيبا كبيرا من أعضاء المجلس، حيث أعرب ياسر عبد الفتاح أبو هندية، نقيب المحامين، عن سعادته بهذه الزيارة وما تحمله من أهمية داخل الوسط القانوني والمحامي الدمياطي.  

كما أشاد محمد صلاح شرف الدين، أمين عام مساعد النقابة، بحرص الدكتورة مروة على التواصل المباشر مع أبناء النقابة. 

حوار مفتوح حول قضايا المحامين 

وشهد اللقاء نقاشات موسعة حول أبرز القضايا التي تهم المحامين في دمياط، إلى جانب ملفات تمس الشارع الدمياطي، خصوصًا أن نقابة المحامين من أكثر النقابات ارتباطًا بمشكلات المواطنين وتلامس واقعهم اليومي. 

وتناول الحوار التحديات المهنية وسبل تعزيز دور المحامين في خدمة المجتمع.

الدكتورة مروة صالح مع اعضاء مجلس نقابة المحاميين بدمياط
الدكتورة مروة صالح مع أعضاء مجلس نقابة المحامين بدمياط

تقدير لأعضاء مجلس النقابة

ووجهت الدكتورة مروة صالح شكرها لأعضاء مجلس النقابة على حسن الاستقبال والترحيب، مؤكدة تقديرها لكل من:
ياسر عبد الفتاح أبو هندية نقيب المحامين
محمد صلاح شرف الدين أمين عام مساعد
هاني المشد وكيل المجلس
أنور السادات أمين صندوق مساعد
علاء بيشتو أمين الصندوق
السيد شباره أمين عام النقابة

وأكدت أن هذا اللقاء يعكس روح التعاون والاحترام المتبادل، ويعزز استمرار الحوار بين جميع الأطراف بما يخدم مهنة المحاماة والمجتمع الدمياطي.

