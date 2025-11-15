مواعيد مباريات السبت في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مونديال الناشئين، تختتم اليوم السبت مباريات دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عامًا، والتي تستضيفه قطر حتى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 مننخبا لأول مرة في تاريخ النهائيات.

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

كوريا الجنوبية ضد إنجلترا - 2:30 مساء - بي إن سبورت أكسترا 1

السنغال ضد أوغندا - 2:30 مساء - بي إن سبورت المفتوحة

إيطاليا ضد جمهورية التشيك - 3:00 مساء - بي إن سبورت أكسترا 2

اليابان ضد جنوب أفريقيا - 3:30 مساء - بي إن سبورت أكسترا 3

ألمانيا ضد بوركينا فاسو - 4:45 مساء - بي إن سبورت أكسترا 4

فنزويلا ضد كوريا الشمالية - 5:15 مساء - بي إن سبورت أكسترا 1

النمسا ضد تونس - 5:45 مساء - بي إن سبورت المفتوحة

كرواتيا ضد أوزباكستان - 5:45 مساء - بي إن سبورت أكسترا 2

وودع منتخب مصر مونديال الناشئين، بعد الخسارة أمام سويسرا بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ 32 من البطولة المقام حاليًّا في قطر وتختتم فعالياته يوم 27 نوفمبر الجاري.

