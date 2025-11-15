موعد قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يسحب الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت، قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2025-2026.

قرعة كأس مصر

ويشارك في دور الـ32 للبطولة الـ21 ناديًا من القسم الأول، إضافة إلى 11 ناديًا من القسم الثاني.

وتتواجد من القسم الثاني أندية: "أبو قير للأسمدة - السكة الحديد - القناة - بترول أسيوط - وي - بلدية المحلة - مسار - تليفونات بني سويف - بور فؤاد - دكرنس - نادي جي".

موعد قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر

تبدأ قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 25/2026، في الثانية عشر ظهر اليوم السبت، الموافق 15 نوفمبر، في مقر الاتحاد بالجزيرة.

القناة الناقلة لقرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر

وتنقل قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر عبر قناة أون سبورت 1.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق لقب النسخة الماضية من مسابقة كأس مصر، على حساب بيراميدز.

