منتدى وسائل الإعلام في الجنوب العالمي يطلق خطة عمل تمكين الشراكة الصينية-الأفريقية

أطلق مؤتمر الشراكة الصينية-الأفريقية ضمن منتدى وسائل الإعلام ومراكز البحوث في الجنوب العالمي، أمس الخميس، خطة عمل بعنوان "متحدون في القلب والمسار والعمل - خطة عمل تمكين الشراكة الصينية-الأفريقية 2026"، بهدف مواءمة التعاون بين وسائل الإعلام ومراكز البحوث في الصين وأفريقيا، وتعزيز دعم التنمية المشتركة للجانبين الصيني والإفريقي، وإعلاء الصوت الجماعي للجنوب العالمي في الحوكمة العالمية.

وتمثل خطة العمل - التي صدرت في إطار شبكة شركاء التعاون والتواصل لوسائل الإعلام ومراكز البحوث في الجنوب العالمي - استجابة للمشهد العالمي المتغير والتحديات العالمية المشتركة، مثل تغير المناخ، وتفاوت مستويات التنمية، والفجوة الرقمية، والصراعات الجيوسياسية.

وفي الوقت ذاته، تقر خطة العمل بأهمية العمل معًا في عالم تتعدد فيه مراكز القوة، وبأهمية ضمان التواصل النزيه والمهني، والتركيز على أهداف التنمية المشتركة، وتعزيز الشراكات في إطار منتدى التعاون الصيني-الإفريقي (فوكاك)، وتشجيع الحوار بين الثقافات المختلفة، من أجل تعزيز تأثير دول الجنوب العالمي وإعلاء صوتها.

منذ أن اقترحتها وكالة أنباء (شينخوا) عام 2024، استقطبت شبكة شركاء التعاون والتواصل لوسائل الإعلام ومراكز البحوث في الجنوب العالمي أكثر من ألف وسيلة إعلامية ومركز بحثي وهيئة حكومية ومنظمة دولية من 95 دولة ومنطقة.

وتعد خطة العمل هذه مبادرة عملية وموجهة نحو تحقيق نتائج، أطلقتها (شينخوا) احتفالا بالذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وإفريقيا، وبمناسبة قرب حلول عام التبادلات الشعبية بين الصين وأفريقيا في عام 2026.

واستقطب الاجتماع، الذي يستمر يومين، تحت عنوان "إصلاح الحوكمة العالمية: أدوار ورؤى جديدة للتعاون الصيني-الأفريقي"، أكثر من 200 ممثل من أكثر من 160 من وسائل الإعلام الرئيسية والمركز البحثية والهيئات الحكومية في الصين و41 دولة أفريقية، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي.

