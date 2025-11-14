وزير البترول: نرحب برغبة البنك الدولي في تمويل تطوير قطاعي الطاقة والتعدين

18 حجم الخط

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن العمل جار حاليًا على زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاعي البترول والتعدين، لافتًا إلى مجهودات استقطاب شركات التعدين الناشئة للعمل في مصر من خلال إعداد حزمة محفزات استثمارية وذلك إلى جانب التطوير الذي شهدته منظومة التعدين خلال الفترة الأخيرة والتي نجحت بالفعل في حث شركات عالمية كبرى على العمل في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لـ ألمود فايتز المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي في زيارتها الأولى لمصر والوفد المرافق حيث تم بحث تعزيز التعاون مع البنك في مختلف مجالات العمل البترولي والتعديني في ظل تزايد اهتمام البنك الدولي بدعم وتمويل المشروعات الاستراتيجية الهامة في مجالات الطاقة والتعدين بمصر والمنطقة.



ورحب الوزير برغبة البنك الدولي في تمويل ودعم جهود تطوير صناعتي الطاقة والتعدين، مشيرًا إلى تطلع مصر للتعاون مع البنك في مختلف المجالات وخاصة برنامج حوافز شركات التعدين الناشئة ومشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وكفاءة الطاقة وغيرها من المشروعات الاستراتيجية الهامة والحيوية.

ومن جانبها أكدت المدير الإقليمي للبنك على الرغبة في المشاركة في استراتيجية مصر للطاقة لإعداد المزيج الأمثل والأنسب للدولة المصرية، بالإضافة إلى العمل مجددًا مع قطاع البترول في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وجهود خفض الانبعاثات وكفاءة الطاقة، فضلًا عن مجال التعدين، وفي ذات الشأن أكدت أن البنك يعد حاليًا فريق دولي لبحث جدوى تطوير وتمويل ودعم مشروعات التعدين بمختلف الدول ومنها مصر.

حضر اللقاء المهندس وائل لطفي وكيل الوزارة للمشروعات والدكتور محمد عاصي وكيل الوزارة للشئون المالية والتجارية وحسام بيدس مدير الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي والمهندسة يسرا عساكر كبير أخصائيي الطاقة بذات منطقة العمل بالبنك الدولي.

