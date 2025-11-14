الجمعة 14 نوفمبر 2025
خارج الحدود

إسرائيل ترفض منح رئيس وزراء النرويج تصريح دخول

نتيناهو
نتيناهو
رفضت إسرائيل منح رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، تصريح دخول لإجراء محادثات في البلاد، وفق ما أفادت تقارير إعلامية نرويجية استندت إلى مصادر مطلعة.

وأشارت التقارير إلى أن الرفض جاء "لأسباب سياسية" من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث حاول ستوره زيارة إسرائيل بعد بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس كان قد دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوب الماضي، ونتج عن هذا الاتفاق إطلاق سراح عشرين رهينة كانوا محتجزين في غزة منذ أكتوبر 2023، مما مثل تحرير جميع الرهائن الناجين. في المقابل، أطلقت إسرائيل حوالي ألفي سجين فلسطيني من سجونها، شملت محكومين مدى الحياة بتهم تتعلق بالإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين شهد تطورات متلاحقة، حيث اعترفت بها 147 دولة، بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال 2024. واستمرت موجة الاعترافات بإعلان عشر دول أخرى من بينها النرويج وإسبانيا وأيرلندا وأرمينيا اعترافها بفلسطين خلال العام ذاته.

