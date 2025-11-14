الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

200 ألف جنيه للجدية والقسط اختياري، تفاصيل حجز شقق ديارنا بالمدن الجديدة

شقق ديارنا، فيتو
شقق ديارنا، فيتو
18 حجم الخط

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شقق ديارنا بعدد من المدن الجديدة ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

وتطرح الوزارة ١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، بمقدم جدية حجز ٢٠1 ألف جنيه بمدن (السادات - برج العرب الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر الجديدة - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - العلمين - أكتوبر الجديدة - السويس الجديدة - بدر - ١٥ مايو - دمياط الجديدة - قنا الجديدة).

وبالنسبة لنظام سداد باقي قيمة ثمن الوحدات يتم استكمال قيمة 20% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية بالإضافة إلى 5.% لصالح مجالس الأمناء بالمدن محل الطرح من إجمالي ثمن الوحدات خلال شهرين من انتهاء فترة الحجز، كما يتم سداد 10% بالإضافة إلى قيمة وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بقيمة 70% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات مضاف عليها الفوائد على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية بالإضافة إلى 0.5 % مصاريف تحصيل).

على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، مع تقديم شيكات آجلة بها قبل استلام الوحدة، كما يتم إعلان قيمة المتر مربع لكل أنواع الوحدات بالجداول المرفقة بكراسات شروط الحجز، بجانب باقي الشروط والإجراءات المرفقة بكراسة الشروط والتي سيتم إتاحتها مع بدء فترة الحجز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق أكتوبر الجديدة البنك المركزى المجتمعات العمرانية برج العرب الجديدة بنى سويف الجديدة

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم 2026، البرتغال تتأخر أمام أيرلندا بثنائية في الشوط الأول

الكونغو الديمقراطية يفوز على الكاميرون بهدف قاتل ويصعد لنهائي ملحق المونديال

برد وبرق وسيول ورعد، تحذير شديد من طقس اليوم الجمعة

رعدية وغزيرة، أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد في 8 محافظات

منتخب إنجلترا يتقدم على صربيا 0/1 بالشوط الأول في تصفيات مونديال 2026

200 ألف جنيه للجدية والقسط اختياري، تفاصيل حجز شقق ديارنا بالمدن الجديدة

كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية