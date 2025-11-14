الجمعة 14 نوفمبر 2025
حوادث

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة 27 إخوانيا بتهمة نشر أخبار كاذبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
حددت جهات التحقيق 16 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 27 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف. 


وجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

الجريدة الرسمية