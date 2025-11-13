صناع "بينما نتنفس" على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

18 حجم الخط

شهدت السجادة الحمراء للفيلم التركي “بينما نتنفس” حضور صناع العمل وأبطاله، وذلك استعدادًا لعرض الفيلم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

كما حرصت الفنانة التونسية آمال المثلوثي على التواجد على السجادة الحمراء، للعمل الذي يعرض اليوم ضمن عروض الجالا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم بينما نتنتفس

الفيلم الروائي "بينما نتنفس" (تركيا) من إخراج سيموس ألتون، وتدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة تقع بمنطقة الأناضول خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تبدأ الطفلة إسما (10 سنوات)، في مواجهة انهيار عالمها الهادئ بعد أن يتسبب انفجار في مصنع قريب باندلاع حريق هائل لا يرحم.

وبينما يغمر الدخان السام البلدة ويلوّث الأرض، تجد عائلتها نفسها في صراع من أجل البقاء، لتبدأ إسما في طرح أسئلة وجودية عن الحياة والموت والنجاة، في عمل يمزج بين الحس الإنساني والبعد الشعري والبيئي في آنٍ واحد.

يمثل فيلم "بينما نتنفس" التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرج سيموس ألتون، الذي تخرّج في قسم السينما والتلفزيون بجامعة إسطنبول بيلجي عام 2011.

وقد طوّر ألتون مسيرة مهنية متنوّعة في مجالات الإعلانات التجارية والأفلام الوثائقية التلفزيونية والسرد السينمائي، مركّزًا في أعماله على القصص الإنسانية الحميمة والموضوعات الاجتماعية والسياسية.

وفي عام 2024، وبتمويل من وزارة الثقافة التركية، أنجز فيلمه الروائي الطويل الأول "بينما نتنفس"، الذي يعكس رؤيته الفنية القائمة على تأمل العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وكيف يمكن للكارثة أن تكشف جوهر الإنسانية في أضعف لحظاتها.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.