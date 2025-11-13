النقد الدولي: زيارة بعثة الصندوق لمصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة أول ديسمبر

18 حجم الخط

قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، إنه ينتظر أن تنتهي بعثة صندوق النقد الدولي من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر أوائل ديسمبر المقبل.

المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر

يشترط صندوق النقد الدولي تنفيذ إصلاحات في برنامج الطروحات، وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو ما يتبعه صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

يأتي ذلك بعد أن دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، وسط بطء تقدم الحكومة في ملف التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.

وقالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد في مقابلتها مع "الشرق" إن المؤسسة التمويلية ستأخذ بالاعتبار احتمال ترحيل مصر طرح شركات الحكومة إلى 2026، وعبرت عن تفاؤلها حيال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب، طالما أن لدينا رؤية موثوقة، فسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في مناقشاتنا.

إطار برنامج الطروحات الحكومية

مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، قالت اليوم في إفادة صحفية إن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر "يتحسن، اذ يتعزز النمو وتتحسن الانضباطات المالية، ولكنها في الوقت نفسه ألمحت إلى أن البلاد لا تزال تواجه مواطن ضعف تتمثل في ارتفاع مستوى الدين، وارتفاع احتياجات التمويل، واستمرار الحضور القوي للدولة في الاقتصاد.

وأضافت كوزاك أن الحكومة قامت مؤخرًا بعدة خطوات لتقديم ضمانات مستقبلية، من بينها وضع إطار قوي لبرنامج الطروحات، وتصفية الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز جهود إدارة الدين.

وعلى صعيد دعم الوقود، رفعت الحكومة الشهر الماضي أسعار السولار والبنزين للمرة الثانية هذا العام، إذ أعلنت زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين، وتوقعت أن تحقق وفرًا من هذه الخطوة بقيمة 28 مليار جنيه (588.4 مليون دولار) من ميزانية الدولة خلال العام المالي 2025-2026، المنتهي في يونيو المقبل.

توصلت مصر في مارس 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ مطلع 2022، صرف الصندوق لمصر 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.

