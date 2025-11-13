بطولة نجله كريم، محمد عبد العزيز يكشف تفاصيل إعادة تقديم "انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط" (فيديو)

18 حجم الخط

تحدث المخرج محمد عبد العزيز عن مشروع إعادة تقديم فيلم “انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط” الذي أخرجه وكان من بطولة الزعيم عادل إمام، وذلك من خلال النجم كريم عبد العزيز.

وأضاف “عبد العزيز" خلال الماستر كلاس الذي يقيمه مهرجان القاهرة السينمائي للمخرج الكبير: “متحمس لذلك وكريم يرغب في تقديم الفيلم.. وكلم مروان حامد بعد وفاة الأستاذ وحيد حامد، وهو في نفسه يعيد تقديم هذا الفيلم”.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي قد كرم مساء أمس الأربعاء خلال حفل افتتاح الدورة السادسة والأربعين، المخرج الكبير محمد عبد العزيز بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

