الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بطولة نجله كريم، محمد عبد العزيز يكشف تفاصيل إعادة تقديم "انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط" (فيديو)

ماستر كلاس محمد عبد
ماستر كلاس محمد عبد العزيز
18 حجم الخط

تحدث المخرج محمد عبد العزيز عن مشروع إعادة تقديم فيلم “انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط” الذي أخرجه وكان من بطولة الزعيم عادل إمام، وذلك من خلال النجم كريم عبد العزيز.   

المخرج محمد عبد العزيز يتحدث عن إعادة فيلم “انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط”   

وأضاف “عبد العزيز" خلال الماستر كلاس الذي يقيمه مهرجان القاهرة السينمائي للمخرج الكبير: “متحمس لذلك وكريم يرغب في تقديم الفيلم.. وكلم مروان حامد بعد وفاة الأستاذ وحيد حامد، وهو في نفسه يعيد تقديم هذا الفيلم”.  

تكريم مهرجان القاهرة السينمائي للمخرج محمد عبد العزيز 

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي قد كرم مساء أمس الأربعاء خلال حفل افتتاح الدورة السادسة والأربعين، المخرج الكبير محمد عبد العزيز بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المخرج محمد عبد العزيز الزعيم عادل امام مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

اعتماد المخططات التفصيلية لـ100 قرية و14 مدينة بـ9 محافظات

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مهندس بالإسكندرية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

توروب يصدم مصطفى شوبير بهذا القرار

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: نشر العلم الصحيح يحمي المجتمع من التضليل والغش الفكري

عبث وقوة بلا تقوى، علي جمعة يحذر: دخلنا في دائرة التشبه بقوم عاد

تفسير رؤية الخروب في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية