4 أفلام ليوسف شاهين بالقائمة، مهرجان القاهرة السينمائي يناقش تحديات "الترميم الرقمي" (صور)

عقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، جلسة نقاشية بعنوان "الترميم الرقمي: إحياء التراث البصري للسينما العربية"، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بالمهرجان.

وشهد الجلسة الفنان حسين فهمي، وذلك بحضور تامر السعيد، أوسين الصواف، وشتيفاني شولت شتراتهاوس، وأدارت الحوار المخرجة ماجي مرجان.

تامر السعيد: اللغة عائق أمام دقة الترميم الصوتي

وتحدث المخرج تامر السعيد عن عملية الترميم مؤكدا أنها تتجاوز الجانب التقني، حيث يبدأ المشاركون في ورش عمل الترميم بالتعامل مع الفيلم الخام لفهم طبيعته قبل الانتقال إلى الجزء الرقمي.

وأشار السعيد إلى أهمية وجود مرمم عربي، مضيفا أنه لاحظ أفلاما عربية كثيرة تم ترميم صوتها بواسطة خبراء غير عرب، مما أدى إلى أخطاء في نطق بعض الحروف بسبب اختلاف اللغة، الأمر الذي أثر على جودة الحوار نفسه.

وتطرق السعيد إلى صعوبات الترميم الفني، ضاربًا المثل بفيلم المخرج السوداني حسين شريف "انتزاع الكهرمان"، حيث اكتشفوا لاحقا أن المخرج كان حريص على أن تكون لكل مشهد شخصية لونية مختلفة، الأمر الذي تطلب جهدا كبير جدا وتجميع المصادر لضمان الترميم الصحيح.

وكشف السعيد عن جهود ترميم أربعة أفلام للمخرج يوسف شاهين، ثلاثة منها سبق ترميمها ولكن بشكل سيئ، بينما يرمم فيلم "العصفور" لأول مرة.

أوسين الصواف: الترميم يجب أن يتم بواسطة من يفهمون الصور

وأكد أوسين الصواف أن الترميم ليس مجرد فن تقني بل هو عمل ثقافي، وأن جودة العمل تختلف كثيرا عندما يقوم به أشخاص يقدرون قيمة الصور. واستشهد بتجربته مع مهندس ترميم أجنبي كان فخورًا بعمله على الصوت ولكنه أقر بأنه لا يفهم اللغة العربية بما يكفي لتقدير جودة تقسيم الحوار بشكل صحيح.

كما لفت الصواف إلى مشكلة الترميم اللوني، مستذكر فيلم مصري رمم بتدرج لوني بارد وممتاز تقنيا، لكنه لم يكن اللون الأصلي الذي كان يجب أن يرمم، مما يؤكد ضرورة أن يعرف الأشخاص معنى هذه الصور لترميمها

وعن التحدي المالي، أوضح الصواف أن الأفلام العربية لا تزال ترسل في الغالب إلى مؤسسات أوروبية، حيث تكلف عمليات الترميم باهظة الثمن وقد تصل إلى آلاف اليوروهات، وهو ما قد يفوق تكلفة الفيلم الأصلي في بعض الأحيان.

وحذر من أن هذا الوضع يمنع ترميم الأرشيف الأكثر خصوصية ويجعل المؤسسات الأجنبية تختار الصور التي تعرض للعالم الغربي عن العالم العربي.

