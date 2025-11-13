الحرس الثوري الإيراني يختبر مسيرة من طراز "شاهد 161"

18 حجم الخط

يجري الحرس الثوري الإيراني، اختبارا لطائرة مسيرة جديدة من طراز "شاهد 161".

وقد أجرى خبراء الطائرات المسيرة في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني اختبارا لمحرك المسيرة "شاهد 161" خلال معرض إنجازات هذه القوة في الواحة الوطنية للفضاء.

وتتمتع المسيرة الجديدة بمدى عملياتي يبلغ 150 كيلومترا، وزمن تحليق مستمر قدره ساعتان، وسقف طيران يصل إلى 26 ألف قدم، وقد صممت لمهام الاستطلاع والمراقبة والمهام القتالية.

وبثت وسائل إعلام إيرانية لقطات حصرية للمسيرة الإيرانية "شاهد-161"، المستنسخة من الطائرة الأمريكية "سينتينال"، ما يؤكد نجاح إيران في تطوير قدراتها العسكرية المحلية عبر الهندسة العكسية.

وتعد إيران من أبرز منتجي الطائرات المسيرة على مستوى المنطقة، وترتكز على التنوع بين الطائرات الاستطلاعية والهجومية والانتحارية، وتستخدمها كأداة ردع استراتيجي وسياسي وسط استمرار العقوبات الدولية.

