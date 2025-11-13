الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يختبر مسيرة من طراز "شاهد 161"

مسيرات، فيتو
مسيرات، فيتو
18 حجم الخط

يجري الحرس الثوري الإيراني، اختبارا لطائرة مسيرة جديدة من طراز "شاهد 161". 

وقد أجرى خبراء الطائرات المسيرة في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني اختبارا لمحرك المسيرة "شاهد 161" خلال معرض إنجازات هذه القوة في الواحة الوطنية للفضاء.

وتتمتع المسيرة الجديدة بمدى عملياتي يبلغ 150 كيلومترا، وزمن تحليق مستمر قدره ساعتان، وسقف طيران يصل إلى 26 ألف قدم، وقد صممت لمهام الاستطلاع والمراقبة والمهام القتالية.

وبثت وسائل إعلام إيرانية لقطات حصرية للمسيرة الإيرانية "شاهد-161"، المستنسخة من الطائرة الأمريكية "سينتينال"، ما يؤكد نجاح إيران في تطوير قدراتها العسكرية المحلية عبر الهندسة العكسية.

وتعد إيران من أبرز منتجي الطائرات المسيرة على مستوى المنطقة، وترتكز على التنوع بين الطائرات الاستطلاعية والهجومية والانتحارية، وتستخدمها كأداة ردع استراتيجي وسياسي وسط استمرار العقوبات الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرس الثوري الحرس الثوري الإيراني مسيرة

الأكثر قراءة

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل عالم الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

منها الاستيلاء على أراضٍ وعقارات، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات مهمة اليوم

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في الطماطم والبصل

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس ببنك الخرطوم المركزي

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب بالصاغة اليوم الخميس

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

الأماكن المباركة في القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف عليها

تفسير حلم العصافير في المنام وعلاقته بتحقيق أهداف وطموحات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads