مصدر بالزمالك: ناصر منسي مرشح للدخول في صفقة استعادة أسامة فيصل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تدرس جديًا إدخال ناصر منسي مهاجم الفريق في صفقة تبادلية مع أحد البنك الاهلي من أجل استعادة المهاجم أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني لا يمانع في رحيل منسي حال التوصل لاتفاق نهائي، خاصة بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة ورغبة الزمالك في تدعيم الخط الهجومي بلاعبين قادرين على صناعة الفارق، وهناك نية للتفاوض مع البنك الأهلي لإجراء صفقة تبادلية ضم أسامة فيصل مقابل ناصر منسي بالإضافة لمقابل مالي.

