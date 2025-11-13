السيسى يهنئ محمود عباس بذكرى العيد الوطنى لفلسطين

18 حجم الخط

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد يحيى، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة دولة فلسطين بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

