الأربعاء 23 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

رئيس إذاعة القرآن الكريم: نقل شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر بصفة دائمة

إذاعة القرآن الكريم،
إذاعة القرآن الكريم، فيتو

أعلن إسماعيل دويدار، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، نقل شعائر صلاة الفجر بصفة دائمة من الجامع الأزهر الشريف عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم تنقل شعائر الفجر بالجامع الأزهر

وقال" دويدار": إنه تم التغلب على المعوقات التي كانت تحول دون نقل صلاة الفجر من المساجد الكبرى خلال الفترة الماضية ونقلها من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام الذي اكتفى رئيس الهيئة المسلماني بتغييره إلى الليث بن سعد.

وكانت أسباب مادية وتقنية تحول دون نقل شعائر صلاة الفجر من المساجد الكبرى كما جرى العرف، وسيتم نقل شعائر صلاة الفجر بصفة دائمة من رحاب الجامع الأزهر الشريف لكونه قلعة العلم وقبلة العلماء من شتى أنحاء العالم الإسلامي.
 

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