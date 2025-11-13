بموجب مذكرة توقيف، القبض على المغني الشهير أيكون

18 حجم الخط

أُلقي القبض على المغني الشهير أيكون، بسبب صدور مذكرة توقيف بحقه لعدم حضوره لجلسة تعليق رخصة قيادته، وذلك وفق وثائق قانونية حصل عليها موقع TMZ.

تفاصيل القبض على المغني أيكون

وقالت الشرطة في بيان لها، إن الأمر بدأ في سبتمبر الماضي، عندما كان أيكون يقود سيارة من نوع تيسلا سايبرترك في ولاية جورجيا الأمريكية، وكان هناك دورية شرطة رصدت سيارة سايبرترك عالقة في منتصف الطريق، لتجد أن السائق هو المغني أيكون، والذي بدوره أخبر الشرطة أن بطارية السيارة نفدت.

صورة أيكون بعد القبض عليه

وأوضحت الشرطة، إنها استدعت شاحنة سحب لنقل سيارة سايبرترك الخاصة بالمغني، وأثناء انتظارها، اكتشف الضابط أن رخصة أيكون، عُلقت لعدم حضوره جلسة محاكمة في يناير 2023.

وأضافت الشرطة في بيانها، أن أيكون صدرت بحقه مخالفة قيادة أثناء تعليق رخصته، وأُفرج عنه من مكان الحادث.

كما أشار الضابط في التقرير الذي أعده عن واقعة القبض على المغني، إلى أنه تم ضبط سيجارة إلكترونية غير قانونية في الكونسول الوسطي أثناء عملية الجرد، وتم تقديمها للتدمير.

وفي 7 نوفمبر، أُلقي القبض على أيكون بموجب مذكرة توقيف، في جورجيا بعد اعتقاله بموجب مذكرة توقيف، لكنه أُطلق سراحه بالفعل.

وأكد مكتب عمدة مقاطعة ديكالب لموقع TMZ، أن مغني الراب صاحب أغنية "Locked Up"، أُلقي القبض عليه في مقاطعة ديكالب الخميس الماضي.

أُبلغنا أن إدارة شرطة تشامبلي، ألقت القبض على إيكون صباحًا بموجب مذكرة توقيف من خارج المقاطعة، ووُضع في السجن وأُطلق سراحه في غضون 6 ساعات.

وظهر إيكون في صورة السجن، وهو يرتدي سترة سوداء بقلنسوة، ويبدو عليه الإرهاق.

إيكون يدافع عن كانييه ويست

في سياق متصل، لايزال المغني الشهير إيكون، يدعم النجم ورجل الأعمال كانييه ويست، بالرغم من تصريحاته الأخيرة، والتي أعلن فيها كانييه ويست حبه للزعيم النازي هتلر.

وقال إيكون في لقاء مع قناة سكاي نيوز، إنه غير مستاء، لأن الملاحظات التي قالها كانييه لا تستهدفه، موضحا إنه يدعم حق التعبير عن الرأي، والذي يكفل للشخص أن يقول ما يريد قوله، بغض النظر عن مدى إثارة غضب المجتمع.

وأشار المغني أيكون إلى أنه بالرغم من دفاعه عن كانييه ويست، إلا أنه لا يتفق معه في الرأي قائلًا: “من الواضح أنني لا أتفق مع تصريحات كانييه ويست حول هتلر... أنا أقول ببساطة أنه يجب أن يكون لكل شخص الحق في إبداء آرائه الخاصة.. ولا يعني ذلك أننا سنوافق دائمًا على نفس الرأي”.

