هل يرحل أفشة عن الأهلي في يناير؟ مصدر يكشف التفاصيل

18 حجم الخط

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن هناك انفتاح على رحيل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق في يناير القادم أو بنهاية الموسم الحالي حال وصول عرض جيد للحصول على خدمات اللاعب.

أضاف المصدر، أن توروب سيكون له الكلمة العليا في حسم هذا الملف ولكن الرأي الفني داخل قطاع الكرة يميل إلى الموافقة على قبول أي عروض احترافية تتناسب مع اسم وإمكانيات النادي واللاعب.

وأوضح المصدر أن أفشة أيضا يرغب في الرحيل بحثا عن فرصة المشاركة في المباريات بعد استمرار خروجه من الحسابات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بمباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.