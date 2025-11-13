الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رمز البعث والخلود، معلومات عن قناع الكارتوناج الجنائزي بعد عرضه بالمتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير،
المتحف المصري بالتحرير، فيتو
18 حجم الخط

يعرض المتحف المصري بالتحرير العديد من القطع الأثرية الهامة أبرزها رمز البعث والخلود «قناع الكارتوناج الجنائزي» والذي عثر عليه بمنطقة العساسيف بالأقصر، وتحديدًا من عصر الانتقال الثاني، تُعرض هذه القطعة الجنائزية الهامة.


قناع الكارتوناج الجنائزي المعروض بالمتحف المصري بالتحرير 

ويعد القناع وهو مصنوع من الكارتوناج ويتميز بوجه صغير من الجص المذهب، وقد سُجلت عليه أسماء زوجتي الرجل المتوفى.

ومثلت هذه الأقنعة عقيدة راسخة في مصر القديمة؛ فكانت بمثابة دليل للروح لكي تجد جسدها وتعود إليه، ضمانًا لاستمرار الحياة الخالدة، حيث أكد كتاب الموتى (الفصل B151) على وظيفتها كحماية لرأس المتوفى في رحلة ما بعد الحياة.

مواعيد زيارة المتحف المصري بالتحرير 

ويفتح المتحف المصري بالتحرير أبوابه لاستقبال الزائرين من الـ 9 صباحًا وحتى الـ 5 مساء، على أن يكون أخر موعد لبيع تذاكر الدخول في الـ 4 عصرًا.

 

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائر المصري فيما تصل إلى 10 جنيهات للطلاب المصريين، و550 جنيهًا للزائرين الأجانب، وتصل إلى 275 جنيهًا للطلاب الأجانب أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري بالتحرير رمز البعث والخلود قناع الكارتوناج الجنائزي

مواد متعلقة

المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا نادرا لرأس نفرتيتي

المتحف المصري بالتحرير يكشف الضوء عن كنوز الملكة كاروماما الثانية

الأكثر قراءة

العربيات اتعجنت، تصادم 3 سيارات ملاكي بنفق قناة السويس في الإسكندرية (صور)

رمز البعث والخلود، معلومات عن قناع الكارتوناج الجنائزي بعد عرضه بالمتحف المصري بالتحرير

القاهرة تصل لـ25 مئوية، درجات الحرارة غدا الخميس

ارتفاع اليوريا العادي 1021 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

بداية انقلاب كبير، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)

شمل جميع الأنواع، انخفاض أسعار الزيت اليوم في الأسواق

فنانات بإطلالات فرعونية على ريد كاربت "القاهرة السينمائي" (صور)

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية