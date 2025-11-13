رمز البعث والخلود، معلومات عن قناع الكارتوناج الجنائزي بعد عرضه بالمتحف المصري بالتحرير

18 حجم الخط

يعرض المتحف المصري بالتحرير العديد من القطع الأثرية الهامة أبرزها رمز البعث والخلود «قناع الكارتوناج الجنائزي» والذي عثر عليه بمنطقة العساسيف بالأقصر، وتحديدًا من عصر الانتقال الثاني، تُعرض هذه القطعة الجنائزية الهامة.



قناع الكارتوناج الجنائزي المعروض بالمتحف المصري بالتحرير

ويعد القناع وهو مصنوع من الكارتوناج ويتميز بوجه صغير من الجص المذهب، وقد سُجلت عليه أسماء زوجتي الرجل المتوفى.

ومثلت هذه الأقنعة عقيدة راسخة في مصر القديمة؛ فكانت بمثابة دليل للروح لكي تجد جسدها وتعود إليه، ضمانًا لاستمرار الحياة الخالدة، حيث أكد كتاب الموتى (الفصل B151) على وظيفتها كحماية لرأس المتوفى في رحلة ما بعد الحياة.

مواعيد زيارة المتحف المصري بالتحرير

ويفتح المتحف المصري بالتحرير أبوابه لاستقبال الزائرين من الـ 9 صباحًا وحتى الـ 5 مساء، على أن يكون أخر موعد لبيع تذاكر الدخول في الـ 4 عصرًا.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير إلى 30 جنيها للزائر المصري فيما تصل إلى 10 جنيهات للطلاب المصريين، و550 جنيهًا للزائرين الأجانب، وتصل إلى 275 جنيهًا للطلاب الأجانب أيضًا.

