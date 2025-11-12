الخميس 13 نوفمبر 2025
تعتبر أنظمة التعليق في السيارات، من أهم الأنظمة في قيادة السيارة تجعل السائق يشعر بالأمان والراحة، وفي حالة خلل بنظام التعليق، يؤثر على أداء السيارة وسلامتك. 

 أبرز علامات خلل التعليق وكيفية التعرف عليها بسرعة


تحتوي السيارة على مكونات مهمة في نظام التعليق، مثل مكونات نظام التعليق، وتآكلها أو تلفها يسبب مشكلات عديدة، أبرزها:

1. إصدار أصوات غريبة أثناء القيادة
علامات خلل في نظام التعليق - أصوات غير معتادة توافق أصوات مثل الطقطقة أو الصرير مع تجاوز المطبات أو الانعطافات، على وجود خلل في نظام التعليق. قد يكون السبب تآكل في البطانات أو تلف في الدعامات.

2- تآكل غير متساوٍ للإطارات
عندما يتآكل نمط الإطارات بشكل غير منتظم، فهذا مؤشر قوي على وجود مشكلة في علامات خلل التعليق. قد تكون مشكلة في محاذاة العجلات أو تلف أنظمة الامتصاص.

3-الارتداد أو الانخفاض المفرط عند القيادة
علامات خلل في نظام التعليق - ارتداد السيارة إذا شعرت أن سيارتك ترد أو تنخفض بشكل غير طبيعي عند المرور فوق المطبات، فهذه علامة واضحة لوجود خلل في نظام التعليق، خاصة في ممتصات الصدمات والدعائم.

4/تسرب السوائل من الصدمات أو الدعامات
تسرب الزيت أو الدهون من مكونات نظام التعليق يشير إلى تلف في الصمامات أو الدعامات، مما يقلل من قدرتها على امتصاص الاهتزازات، وبالتالي يسبب خشونة القيادة.

5-سحب السيارة أو انحرافها أثناء الانعطاف
علامات خلل في نظام التعليق - انحراف السيارة عند ملاحظة أن السيارة تنحرف أو تسحب إلى جانب معين أثناء الانعطاف، فهذا من علامات خلل التعليق، ويجب فحص المكونات للتأكد من سلامتها.

أهمية نظام التعليق في سلامة وأداء السيارة
 

نظام التعليق هو الأساس في استقرار وسلامة السيارة. يتكون من مكونات مثل النوابض، ممتصات الصدمات، وأنظمة التثبيت، ويعمل على توفير تماس ثابت بين الإطارات والطريق، مما يضمن قيادة مريحة وآمنة، خاصة على الطرق الوعرة أو بسرعة عالية. لذا، الكشف المبكر عن علامات خلل التعليق يساهم في تجنب الحوادث وتحسين الأداء العام للسيارة.

وظائف ومكونات نظام التعليق في السيارة
 

نظام التعليق مسؤول عن توصيل العجلات بالسيارة، وامتصاص الصدمات، وتوفير التوازن والدعم، ومن أهم مكوناته:
ممتصات الصدمات لتنقية الاهتزازات
النوابض لدعم وزن السيارة
 قضيب منع الانقلاب لتحسين التوازن
وصلات مرنة لضمان تماسك السيارة مع الطريق

الوعي بـ علامات خلل التعليق والكشف عنها مبكرًا، يساعدك على الحفاظ على سلامة السيارة ويرفع من مستوى الأمان أثناء القيادة.

