ضبط شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بترهيب أصحاب وحدات سكنية بمنطقة القطامية، وطلب مبالغ مالية منهم مقابل حراسة وحدات تحت الإنشاء "بدون وجه حق".

فرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتضرره من شخصين يطالبانه بدفع مبالغ مالية مقابل حراسة وحدة سكنية تحت الإنشاء، بزعم حماية المكان من سرقات الأسلاك الكهربائية المنتشرة بالمنطقة، وهو ما اعتبره المواطن محاولة للترهيب وفرض الإتاوات دون وجه حق.

بعد إجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتي المشكو في حقهما، وهما عاطلان يقيمان بعقار تحت الإنشاء في دائرة قسم شرطة المقطم.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد فرض السيطرة والنفوذ على ملاك الوحدات السكنية والتحصل على مبالغ مالية دون وجه حق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية