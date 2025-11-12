الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

جان رامز، فيتو
جان رامز، فيتو
18 حجم الخط

بدأت المحكمة الاقتصادية، نظر جلسة محاكمة المتهمين، بالتنمر على الطفل جان رامز والسخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

حملة تنمر

وكان الطفل جان رامز، قد تعرض لحملة تنمر على صفحته الشخصية على التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” عقب نشره صورة من أحد أعماله تعليقًا على تعطيل الدراسة، وتضمنت التعليقات سخرية وألفاظًا نابية، فضلًا عن نشر شائعات عن وفاته، وذلك ما دفع أسرته إلى تقديم بلاغ ضد المتنمرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الإقتصادية جان رامز الطفل جان رامز التنمر على الطفل جان رامز حملة تنمر

مواد متعلقة

اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

غدًا.. نظر محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

الأكثر قراءة

محمد عبد اللطيف: لا يوجد عجز في المعلمين بمصر

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تسجل 7،5 جنيه وارتفاع مفاجئ في الليمون والفلفل

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

موقف منتخب مصر، ترتيب مجموعات كأس العالم للناشئين 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية