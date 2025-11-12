بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

18 حجم الخط

بدأت المحكمة الاقتصادية، نظر جلسة محاكمة المتهمين، بالتنمر على الطفل جان رامز والسخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

حملة تنمر

وكان الطفل جان رامز، قد تعرض لحملة تنمر على صفحته الشخصية على التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” عقب نشره صورة من أحد أعماله تعليقًا على تعطيل الدراسة، وتضمنت التعليقات سخرية وألفاظًا نابية، فضلًا عن نشر شائعات عن وفاته، وذلك ما دفع أسرته إلى تقديم بلاغ ضد المتنمرين.

