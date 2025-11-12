الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: أبنائي مؤهلون لرئاسة أمريكا وكل واحد منهم قد يصبح الرئيس مستقبلا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أيًّا من أبنائه قد يتولى رئاسة الولايات المتحدة في المستقبل، معتبرًا أنهم يمتلكون المؤهلات لذلك.


وأضاف ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أمس الثلاثاء، ردًّا على سؤال حول أي من أبنائه يمكن أن يخوض سباق الرئاسة مستقبلًا: "لا أعلم… أعتقد أن كل واحدٍ منهم يمكنه ذلك بطريقة ما".


ولدى ترامب خمسة أبناء، شغلت ابنته إيفانكا خلال ولايته الأولى منصب مستشارة رسمية في البيت الأبيض، لكنها ابتعدت عن العمل السياسي لاحقًا.

كما لعب نجلاه، إريك ودونالد ترامب الابن، دورًا بارزًا في حملته الانتخابية الأخيرة، بينما لديه ابنة أخرى هي تيفاني، وابن يُدعى بارون، الذي يدرس حاليًا في جامعة نيويورك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة ايفانكا إريك ودونالد ترامب الابن جامعة نيويورك

الأكثر قراءة

دقائق أنقذت السكان من الموت، انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتهاوى والجوافة تبدأ مرحلة الصعود

لليوم الثاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم بالأسواق

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى "دراو وأسوان وأبو سمبل"

قبل إعلانها، ضوابط تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ

أول صور لضحايا الطائرة التركية المنكوبة في جورجيا وصحيفة تتحدث عن إسقاطها

بـ 1،800 مليون جنيه وصاحبها مش مصري، سعد الصغير يرد على جدل دعوته لسداد ثمن سيارة إسماعيل الليثي

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة كوم أمبو بأسوان

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads