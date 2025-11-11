بعد إعلان زواجها، كيف بدأت مي عز الدين رحلتها فى عالم الفن؟

18 حجم الخط

احتلت الفنانة مي عز الدين ترند السوشيال ميديا بعد إعلان زواجها، الذي أعلنته مؤخرا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

فهي ذات ملامح هادئة تميزها عن غيرها كثيرًا من النجمات، وهذه الملامح كادت ان تحصرها في دور الفتاة الرومانسية الهادئة ولكنها قررت التمرد على تلك الوسامة وتبدع في تقديم الأدوار الكوميدية بأشكال مختلفة.





الفنانة مي عز الدين اسمها الحقيقي "ماهيتاب حسين عز الدين وهبي" ولدت عام 1980م في الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبو ظبي وظلت بها لأربع سنوات ثم عادت لمصر، وهي حاصلة على ليسانس الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية، قامت بتمثيل العديد من الأدوار في السينما والإنتاج التلفزيوني.

بداية مي عز الدين



بدايتها الفنية كانت في عام 2001، عندما اكتشفت أن الفنان والمطرب محمد فؤاد يبحث عن وجه جديد ليشاركه البطولة في فيلمه "رحلة حب"، فطلبت من صديق العائلة المخرج منير راضي أن يعرفها على مخرج الفيلم المخرج محمد النجار، بعد ذلك اقترح على الفنان محمد فؤاد الذي أُعجب بها وأسند إليها الدور، ليكون أول ظهور فني لها في دور البطولة بالفيلم، والظهور الثاني لها كان في مسلسل "أين قلبي"، الذي لعبت فيه دور ابنة الفنانة يسرا في المسلسل؛ حيث لعبت الدور بعدما أعجبت بها الفنانة يسرا في فيلم "رحلة حب"، فقامت بمكالمة المخرج مجدي أبو عميرة مخرج مسلسل "أين قلبي" وأخبرته أنها وجدت من ستقوم بدور ابنتها في المسلسل، وفعلا أسند الدور لها رغم وجود أربعين مرشحة.



ظهرت بعد ذلك الفنانة مي عز الدين في العديد من الأدوار المميزة ومن أبرزها كان، (كلم ماما، بوحة، خيانة مشروعة)، ومن الأعمال الدرامية (الحقيقة والسراب، لقاء على الهواء، أدم).





تميزت الفنانة مي عز الدين بدورها مع الفنان تامر حسني في فيلم "عمر وسلمى" منذ بداية عام 2007م بالجزء الأول حيث نالت إعجاب الجمهور ومن شدة الإعجاب بالطرفين اعتقد البعض أن الفنان تامر حسني سيرتبط بها وإنما هو كان مجرد عمل فني فقط بعد ذلك تناولت الأجزاء الأخرى لنفس الفيلم في كل من عام 2009م و2011م.



ارتباط مي عز الدين بمحمد زيدان



ارتبطت الفنانة مي عز الدين عام 2009م باللاعب المصري محمد زيدان إلا أنهما انفصلا بعد ذلك.

