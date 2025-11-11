الأربعاء 12 نوفمبر 2025
حوادث

اللواء محمد يوسف مديرا جديدا لأمن القاهرة خلفا للواء طارق راشد

اللواء محمد يوسف
اللواء محمد يوسف مدير أمن القاهرة الجديد
اللواء محمد يوسف، كشفت مصادر بوزارة الداخلية عن  تعيين اللواء محمد يوسف مديرًا جديدًا لأمن القاهرة، خلفًا للواء طارق راشد الذي بلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش.

 

اللواء محمد يوسف مدير أمن القاهرة الجديد

وأوضحت المصادر أن قرار تعيين اللواء محمد يوسف مدير لأمن القاهرة، يأتي ضمن حركة تنقلات القيادات الأمنية التي تجريها الوزارة لتجديد الدماء في المواقع القيادية، ودعم منظومة العمل الأمني بالعاصمة لمواجهة مختلف التحديات وتحقيق أعلى معدلات الانضباط والسيولة المرورية والأمن المجتمعي.

