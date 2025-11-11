6 ديسمبر، محاكمة عصام صاصا و15 آخرين فى مشاجرة ملهى ليلي

18 حجم الخط

حددت محكمة الجيزة جلسة 6 ديسمبر لنظر محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا و15 آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي.

وكشفت التحريات الأمنية تفاصيل واقعة المشاجرة العنيفة التي شهدها أحد الملاهي الليلية بكورنيش المعادي، والتي كان طرفًا فيها مطرب المهرجانات عصام صاصا، وأسفرت عن القبض على 12 شخصًا من المتورطين في الأحداث، بينهم صاحب الملهى.

وأوضحت التحريات أن بداية الواقعة تعود إلى مشادة كلامية نشبت بين أحد أصدقاء “صاصا” وأفراد الأمن المسؤولين عن تأمين المكان، بعدما أصر الحراس على تفتيش صديقه قبل دخوله برفقة المطرب، وهو ما أثار غضبه ودفعه للاعتراض بشدة.

وأضافت التحريات أن العاملين بالمكان تمكنوا من احتواء الموقف مؤقتًا، قبل أن يغادر الطرف الثاني الملهى متجهًا لإحياء فقرة غنائية على متن مركب سياحي قريب، إلا أنه أضمر نية الانتقام من أفراد الأمن، وقرر العودة للاعتداء عليهم بعد انتهاء الحفل.

وبحسب ما توصلت إليه التحريات، فقد اتفق المتهمون من الطرف الثاني على تنفيذ الاعتداء بتحريض من أحدهم، وبالفعل عادوا إلى الملهى، حيث نشبت مشاجرة عنيفة استخدمت فيها أسلحة بيضاء وشوم، ما أسفر عن إصابات وتلفيات داخل المكان، وأثار حالة من الذعر بين رواد الملهى والمارة على كورنيش النيل.

وتبين أن المتورطين قاموا خلال المشاجرة بغلق طريق كورنيش النيل في الاتجاهين عمدًا في محاولة لفرض السيطرة، بينما حاول أحدهم الهروب بسيارته، إلا أن أحد أفراد الطرف الآخر اعترضه بدراجة بخارية، ما أدى إلى توقفه وحدوث تلفيات بالسيارة.

وأكدت التحريات أن جميع المشاركين في الواقعة فرّوا من المكان عقب المشاجرة، باستثناء أحد المصابين الذي نُقل إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج، فيما تمكن رجال المباحث لاحقًا من ضبط جميع أطراف الواقعة والأسلحة المستخدمة.

