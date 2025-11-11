الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
محافظ الإسكندرية يوجه برفع الإشغالات وإزالة الحواجز بمدخل شارع الفلكي

 أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية مفاجئة بنطاق حي المنتزه أول، شملت منطقة شارع ١٦ الفلكي وشارع أديب، حيث رصد وجود عدد كبير من الباعة الجائلين والإشغالات بحرم الطريق العام مما يعيق حركة المرور والمارة بالمنطقة.

 

وعلى الفور، وجّه  الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة رفع وإزالة جميع الإشغالات والعوائق بمداخل شارع الفلكي، والتي تضمنت الحواجز الخرسانية  و التعديات والأكشاك المخالفة للباعة الجائلين، بما يضمن إعادة الانسيابية المرورية وفتح الطريق أمام المواطنين.

وفي السياق ذاته، كلّف الفريق أحمد خالد الإدارة العامة للمرور بدراسة إنشاء إشارة مرورية جديدة لتنظيم حركة السيارات والمشاة بالمنطقة، تحقيقًا للسلامة المرورية والانضباط في التقاطعات الحيوية.

كما وجّه رئيس حي المنتزه أول بسرعة تقليم الأشجار المجاورة لمبنى شركة الكهرباء، وإصلاح أعمدة الإنارة، وإزالة الأسلاك العشوائية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، حفاظًا على السلامة العامة.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد ضرورة إعادة المظهر الحضاري للطريق من خلال تمهيد الشوارع وإصلاح التلفيات بالأسفلت الناتجة عن تسربات المياه واستخدامات الباعة الجائلين، مشددًا على استمرار الجهود في رفع كفاءة الطرق والمرافق العامة بما يخدم المواطن.

كما وجّه بتنفيذ حملة مكبرة بشارع أديب معقد ومدخل الفلكي الرابط بشارع المستجد لإزالة التعديات وإعادة الانضباط إلى الشارع  واستكمال أعمال رفع الإشغالات والتعديات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع السكندري، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري الذي يليق بمكانة الإسكندرية.

