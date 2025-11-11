التنمية المحلية: ختام فعاليات مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"

18 حجم الخط

اختتمت بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة اليوم الثلاثاء فعاليات البرنامج الثاني من "مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية " والتى تنفذ برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وتستهدف عدد من العاملين بمجلس الوزراء والوزارات والمحافظات.

وتضمن البرنامج الثانى من فعاليات المبادرة والذي انطلق يوم الأحد الماضى واستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، تحت عنوان "آليات الحوكمة وأفضل الممارسات في إعداد اللوائح المالية والإدارية".

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن البرنامج تناول عددًا من المحاور المهمة فى عمل الجهات الحكومية وتشمل القوانين المنظمة لإعداد وإطلاق اللوائح الداخلية والخاصة، والأطر العامة للحوكمة والرقابة الإدارية والمالية بالمؤسسات الحكومية، ومهارات الصياغة والإعداد للوائح المالية المحوكمة، إلى جانب استعراض نماذج للوائح الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة، وذلك بهدف تعزيز المعرفة بالتطبيقات العملية في هذا المجال.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية تستهدف دعم قدرات الكوادر والقيادات التنفيذية والمكاتب الفنية لمتخذي القرار بما يساهم فى تعزيز مبادئ الحوكمة والجودة فى الأداء المؤسسى للجهاز الإدارى.

أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018

وأوضحت د.منال عوض أن الأسبوع القادم سيشهد انعقاد البرنامج الثالث من المبادرة حول أحد الموضوعات الحيوية والمهمة "أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ومن جانبه قال الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة أن "مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية" تأتي في إطار جهود وزارة التنمية المحلية الهادفة إلى تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري في المهارات الفنية والوظيفية والإدارية من خلال التدريب النوعي والتخصصي ونقل وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الإيجابية بين كافة القطاعات الحكومية في الدولة.

