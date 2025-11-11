لافروف: قلقون من نوايا واشنطن النووية ورد موسكو سيكون بالمثل

18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،اليوم الثلاثاء: إن موسكو قلقة إزاء تصريحات واشنطن باستخدام التجارب النووية لأغراض جيوسياسية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: إذا أجرت أي دولة تجارب نووية فإن روسيا ستفعل الشيء نفسه.

العمل الروسي متواصل لتحديد جدوى التجارب النووية

وفي سياق اخر، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن العمل متواصل لتحديد جدوى التجارب النووية في روسيا، وأنه لا جديد حتى الآن في هذا الشأن.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول العمل على تحديد جدوى إجراء تجارب نووية في روسيا: " في الوقت الحالي، العمل جارٍ على هذا الأمر، وفقًا لتعليمات الرئيس الروسي. لا توجد أي مستجدات حتى الآن".

