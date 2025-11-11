الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لافروف: قلقون من نوايا واشنطن النووية ورد موسكو سيكون بالمثل

لافروف
لافروف
18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،اليوم الثلاثاء: إن موسكو قلقة إزاء تصريحات واشنطن باستخدام التجارب النووية لأغراض جيوسياسية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: إذا أجرت أي دولة تجارب نووية فإن روسيا ستفعل الشيء نفسه.

العمل الروسي متواصل لتحديد جدوى التجارب النووية 

وفي سياق اخر، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن العمل متواصل لتحديد جدوى التجارب النووية في روسيا، وأنه لا جديد حتى الآن في هذا الشأن.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول العمل على تحديد جدوى إجراء تجارب نووية في روسيا: " في الوقت الحالي، العمل جارٍ على هذا الأمر، وفقًا لتعليمات الرئيس الروسي. لا توجد أي مستجدات حتى الآن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الرئاسة الروسية الرئيس الروسي دميتري بيسكوف موسكو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي سيرجي وزير الخارجية الروسي

مواد متعلقة

الكرملين يكشف حقيقة تهميش بوتين لوزير خارجيته سيرجي لافروف

لافروف: العمل جارٍ على تنفيذ تجربة نووية

لافروف: الغرب لا يخفي استعداداته لحرب أوروبية كبرى جديدة

الأكثر قراءة

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

2 مليار جنيه خسائر البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها بكشف الأعداء والحاقدين

علي ماهر: فخور بانضمام سبعة من لاعبي سيراميكا لصفوف المنتخب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقتها بكشف الأعداء والحاقدين

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

أمين الفتوى عن واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير: "العبادة ليست للاستعراض أو الإدانة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads