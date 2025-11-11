الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
اقتصاد

2 مليار جنيه خسائر البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

البورصة
البورصة
تباينت  مؤشرات البورصة  بختام  تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف تداولات الأسبوع.

وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.886 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 40261 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 49527 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 18190 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4415 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 

 وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 12137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 16085 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4128 نقطة

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الإثنين وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.888 تريليون جنيه.

المؤشر إيجى إكس  30

وهبط  مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 40427 نقطة، وتراجع  مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 49782 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 18265 نقطة، وتراجع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4414 نقطة.
 

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12105 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 16077 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4153 نقطة.

