اقتصاد

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 114 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 61 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيها إلى 86 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

  • بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 150 جنيها إلى 230 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو  نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 120 جنيها.

سعر البانيه

  • تراوح سعر كيلو البانيه طازج من 200 إلى 240 جنيها.
  • بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 125 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

 

