محافظات

تزايد أعداد الناخبين في لجنة ناصر بحي شرق الإسكندرية

لجنة ناصر بحي شرق
لجنة ناصر بحي شرق الأسكندرية
شهدت لجان مدارس ناصر بحي شرق محافظة الإسكندرية إقبالًا كثيفًا من الناخبين، ظهر اليوم الثلاثاء،  في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب.

وتُجرى الانتخابات في محافظة الإسكندرية على مستوى ٥ دوائر انتخابية تشمل ٥ لجان عامة و٣١٦ مقرًا انتخابيًا و٥٥٨ لجنة فرعية، بإجمالي ٤,٤٧٥,٤٤٤ ناخبًا لهم حق التصويت.

واصطف الناخبون أمام اللجان حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي للتأكيد على دعمهم المتواصل للدولة ومؤسساتها، حيث تصدّر الشباب والسيدات المشهد لليوم الثاني على التوالي، وسط أجواء احتفالية تسودها البهجة والسرور.

وفي إطار التيسير على الناخبين، وفّرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن لنقلهم داخل اللجان للإدلاء بأصواتهم.

