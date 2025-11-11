تزايد أعداد الناخبين في لجنة ناصر بحي شرق الإسكندرية

18 حجم الخط

شهدت لجان مدارس ناصر بحي شرق محافظة الإسكندرية إقبالًا كثيفًا من الناخبين، ظهر اليوم الثلاثاء، في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب.

وتُجرى الانتخابات في محافظة الإسكندرية على مستوى ٥ دوائر انتخابية تشمل ٥ لجان عامة و٣١٦ مقرًا انتخابيًا و٥٥٨ لجنة فرعية، بإجمالي ٤,٤٧٥,٤٤٤ ناخبًا لهم حق التصويت.

واصطف الناخبون أمام اللجان حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي للتأكيد على دعمهم المتواصل للدولة ومؤسساتها، حيث تصدّر الشباب والسيدات المشهد لليوم الثاني على التوالي، وسط أجواء احتفالية تسودها البهجة والسرور.

وفي إطار التيسير على الناخبين، وفّرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن لنقلهم داخل اللجان للإدلاء بأصواتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.